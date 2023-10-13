Москвичей предупредили о пробках до восьми баллов вечером в четверг

Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов. В связи с этим жителям рекомендуется пользоваться общественным транспортом в час пик, сообщила в четверг, 12 октября, пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).