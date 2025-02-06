Моуринью не включил Роналду в тройку лучших футболистов в истории

Global Look Press / Sergio Mendes / Keystone Press Agency Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью не включил португальского нападающего Криштиану Роналду в тройку лучших футболистов в истории.
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