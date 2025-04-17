Ночью 17 апреля жители Удмуртии могли наблюдать северное сияние

Ижевск. Удмуртия. Северное сияние заметили ночью 17 апреля жители Удмуртии. Начальник отдела гидрометобеспечения Гидрометцентра Удмуртии Ирина Куртеева рассказала «Сусанину», что причиной его появления, скорее всего, стала очень мощная солнечная вспышка.
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