Военэксперт Насонов: террористы используют цифровые площадки для вербовки детей

Чтобы вербовать подростков, террористы маскируются под социальные группы и сообщества на цифровых платформах, поэтому человек может сразу и не понять, что, присоединившись к ним, пошел по "скользкой дорожке".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии