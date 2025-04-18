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Военэксперт Насонов: террористы используют цифровые площадки для вербовки детей

Военэксперт Насонов: террористы используют цифровые площадки для вербовки детей

Чтобы вербовать подростков, террористы маскируются под социальные группы и сообщества на цифровых платформах, поэтому человек может сразу и не понять, что, присоединившись к ним, пошел по "скользкой дорожке".

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