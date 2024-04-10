Чем опасны аллергены-двойники, объяснила профессор ПНИПУ Лариса Волкова

Весна — время аллергий. Но как понять, что у вас именно она? Почему бывает аллергия на воду и солнце, чем опасны аллергены-двойники и как лечить ложную и истинную аллергию, рассказала ученый Пермского политеха.
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