«Летопись сердец»: стартует Всероссийская патриотическая акция для школьников

С 25 апреля по 20 мая 2025 года в рамках проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская патриотическая акция «Летопись сердец», посвященная Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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