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Перспективные цели: какими возможностями будет обладать модернизированный ЗРК «Тор-М2»

Перспективные цели: какими возможностями будет обладать модернизированный ЗРК «Тор-М2»

Дальнейшая модернизация зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» позволит российским войскам поражать воздушные цели, которые пока только находятся в разработке, заявил гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

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