«Есть проблемы»: СМИ раскрыли главный просчет ВСУ

ВСУ не могут эффективно использовать западные танки, в том числе немецкие Leopard 2, поскольку из-за нехватки запчастей не могут их отремонтировать после того, как они оказываются поврежденными в боях с российской армией, заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.