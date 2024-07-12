BlackRock сотрудничает с MakerDAO в сфере казначейских облигаций

Криптовалюты вступают в новую фазу интеграции с крупными финансовыми учреждениями. Признание правительства и компании с оборотом в триллионы долларов, рассматривающие это пространство как новые финансы, особенно в секторе реальных активов (RWA), подняли криптовалюту.
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