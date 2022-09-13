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США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

Власти США призывают Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия, военного решения конфликта между этими двумя странами быть не может, говорится в письменном заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена.

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