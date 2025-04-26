Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала, что вся ее семья встретила новость о полном освобождении Курской области от ВСУ со слезами радости на глазах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии