Львов нам не взять, не надейтесь – Затулин

ВА

Владимир Акулов

Кто профессионал ? Тот , кто долго учился на свое дело и всю жизнь занимается своей работой ... Затулин в 1977 году переехал в Москву на учёбу в МГУ имени М. В. Ломоносова. Университет закончил в 1981 году с красным дипломом, а в 1985 году окончил аспирантуру исторического факультета МГУ[2]... Долго работал политологом при Правительстве РФ... Ну, и кого мне лучше послушать ? Темных необразованных *диванов* или специалиста , который всю жизнь занимается своим делом ? Глупость *диванов * не только в том , что они не могут понять слова умного человека ... Глупость *диванов* еще и в том , что им не приходит в голову , что они знают и понимают меньше профессионала... Еще пример для тупых : кто лучше знает , как управлять самолетом - летчик в кабине пилотов , который учился на пилота? .. Или лучше все понимает пассажир самолета , который на летчика не учился?.. Конечно , самоуверенный *диван * думает , что он лучше управлял бы самолетом , чем летчик!