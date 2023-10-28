Политнавигатор После завершения СВО некоторая часть украинского государства может остаться, и России придётся с ней как-то уживаться.
Львов нам не взять, не надейтесь – Затулин
Комментарии
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ВераВерная
От речей Затулина ничего не зависит. А имитацию деятельности создавать как-то надо. Вот и несёт каждый из своего рупора что в голову взбредёт. Сидели спали на заседаниях, вдруг возможность появилась выйти на манеж. И понеслось...
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3 д.
ВА
Владимир Акулов
Кто профессионал ? Тот , кто долго учился на свое дело и всю жизнь занимается своей работой ... Затулин в 1977 году переехал в Москву на учёбу в МГУ имени М. В. Ломоносова. Университет закончил в 1981 году с красным дипломом, а в 1985 году окончил аспирантуру исторического факультета МГУ[2]... Долго работал политологом при Правительстве РФ... Ну, и кого мне лучше послушать ? Темных необразованных *диванов* или специалиста , который всю жизнь занимается своим делом ? Глупость *диванов * не только в том , что они не могут понять слова умного человека ... Глупость *диванов* еще и в том , что им не приходит в голову , что они знают и понимают меньше профессионала... Еще пример для тупых : кто лучше знает , как управлять самолетом - летчик в кабине пилотов , который учился на пилота? .. Или лучше все понимает пассажир самолета , который на летчика не учился?.. Конечно , самоуверенный *диван * думает , что он лучше управлял бы самолетом , чем летчик!
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3 д.
Россиянин
Не расстраивайтесь друзья! Это обыкновенный придурок. Только и всего. А проект Украина будет закрыта, и навсегда. просто сами подумайте: Что будет если оставить хоть маленький кусочек этой заразы? Это же метастаза. Пиндосы в обязательном порядке воспользуются этим. Что вылечит хохлов? Да просто НОРМАЛЬНАЯ жизнь. Они же все же человеки разумные, покумекают манеько. и придут к выводу: В составе России , все же посытнее будет жить.
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2 д.
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