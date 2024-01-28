В Великобритании разгорелся скандал с сексуальным насилием в психлечебницах

Как сообщает Independent, в Великобритании было проведено 18-месячное масштабное журналистское расследование подкаста The Independent совместно со Sky News, которое выявило почти 20 000 фактов сексуального насилия более чем в половине психиатрических учреждений Национальной службы здравоохранения страны за минувшие пять лет .