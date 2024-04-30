Казахстан и Китай объединяются в научно-технической сфере

Казахстанский вуз создает мост научно-технического сотрудничества с Китаем, передает DKNews.kz. Казахстанско-Британский технический университет заключил сотрудничество по научно-техническим проектам и обмену студентами с управлением науки города Урумчи и несколькими китайскими компаниями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)