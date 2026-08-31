Продавцы арбузов лишились своей «Газели» за незаконную торговлю в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга закрыли незаконную точку торговли арбузами и дынями. В итоге продавцам бахчевых выписали штраф, а также изъяли товар и «Газель».
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