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Продавцы арбузов лишились своей «Газели» за незаконную торговлю в Петербурге

Продавцы арбузов лишились своей «Газели» за незаконную торговлю в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга закрыли незаконную точку торговли арбузами и дынями. В итоге продавцам бахчевых выписали штраф, а также изъяли товар и «Газель».

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