Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Германию и Францию заподозрили в мошенничестве из-за гарантий безопасности Киеву

Германию и Францию заподозрили в мошенничестве из-за гарантий безопасности Киеву

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный политолог Александр Перенджиев объяснил в интервью «Звезде» причины, по которым правительства Франции и ФРГ намерены подписать с Украиной соглашения о гарантии безопасности в ходе Мюнхенской конференции.

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