Телеканал «Россия» показал фильм о 25-летнем президентстве Путина. Мойка78 собрала главное. СВО Путин заявил, что начать СВО в 2014 году было «практически нереалистично».
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Телеканал «Россия» показал фильм о 25-летнем президентстве Путина. Мойка78 собрала главное. СВО Путин заявил, что начать СВО в 2014 году было «практически нереалистично».