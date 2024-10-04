Александр Коц: Помощь США Израилю и значение Угледара

Помощь США Израилю и значение УгледараAl Jazeera (Катар). «Хотя многие международные наблюдатели бьют тревогу по поводу того, что Вашингтон может быть "втянут" в региональную войну — предупреждения, которые лишь усилились после ракетной атаки Тегерана, — на самом деле США никуда не "втягивают".