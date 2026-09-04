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Организаторы концерта Канье Уэста обвинили «Газпром Арену» в провокации

Организаторы концерта Канье Уэста обвинили «Газпром Арену» в провокации

«Газпром Арена» заявила, что концерта Канье Уэста в октябре не будет. В ответ организатор Say Agency обвинил концертную площадку в намеренной провокации и опубликовал документы о праве аренды стадиона для выступления рэпера.

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