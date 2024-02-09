Путин: у меня были добрые отношения с Бушем

У президента России Владимира Путина были добрые отношения с экс-главой США Джорджем Бушем — младшим, но он наделал много ошибок, например, в 2008 году, когда в Бухаресте объявили об открытых дверях НАТО для Украины.
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