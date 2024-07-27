Депутат Рады раскрыла, когда у Киева закончатся деньги на обеспечение ВСУ

Пидласа думает, что средства на украинскую армию могут закончиться уже в сентябреПредседатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что если до сентября Украина не примет поправки в бюджет, то деньги на обеспечение ВСУ могут закончиться уже через месяц.