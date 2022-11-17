Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Нина Мозер: «Горшков запомнился очень добрым, милым человеком. Он переживал за любой шаг, действие, за любого человека и спортсмена»

Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер отреагировала на новость о смерти Александра Горшкова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх