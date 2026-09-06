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Царёв: удар дрона в пустой кабинет неожиданно спас карьеру и.о. главы СБУ Поклада

Царёв: удар дрона в пустой кабинет неожиданно спас карьеру и.о. главы СБУ Поклада

На днях беспилотник-камикадзе прилетел в кабинет исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада в центральном здании ведомства в Киеве.

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