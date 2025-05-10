Минниханов поручил провести предстоящие крупные форумы в Татарстане на высшем уровне

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить максимально высокий уровень подготовки и проведения крупных форумов, которые пройдут в республике в ближайшие недели.
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