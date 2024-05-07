Начальницу поезда из Тульской области осудили за взятку проверяющим

28-летняя начальница поезда из Тульской области оказалась на скамье подсудимых за покушение на мелкий коммерческий подкуп, сообщает региональная транспортная прокуратура Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
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