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Начало матча Венесуэла – Аргентина отложено из-за ливня. Сотрудники стадиона швабрами и граблями сгоняют воду с поля

Начало матча Венесуэла – Аргентина отложено из-за ливня. Сотрудники стадиона швабрами и граблями сгоняют воду с поля

Игра на стадионе «Монументаль де Матурин» должна была начаться в 00:00 по московскому времени. Однако после ливня на стадионе в Венесуэле возникли проблемы с газоном – образовались лужи, мяч не прыгал и не катился по траве.

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