M1: американские солдаты устроили драку с иностранными туристами в ночном клубе в Венгрии

Американские солдаты из элитного спецназа НАТО вступили в драку с иностранными туристами в ночном клубе Instant/Fogas в центре Будапешта, сообщает “Московский комсомолец” со ссылкой на венгерский телеканал M1.
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