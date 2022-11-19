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M1: американские солдаты устроили драку с иностранными туристами в ночном клубе в Венгрии

M1: американские солдаты устроили драку с иностранными туристами в ночном клубе в Венгрии

Американские солдаты из элитного спецназа НАТО вступили в драку с иностранными туристами в ночном клубе Instant/Fogas в центре Будапешта, сообщает “Московский комсомолец” со ссылкой на венгерский телеканал M1.

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