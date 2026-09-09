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Новости Липецка

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Подробности ДТП с пятью машинами у АЗС в Липецке рассказали в ГАИ

Подробности ДТП с пятью машинами у АЗС в Липецке рассказали в ГАИ

В аварии пострадали водители трёх автомобилей, очевидцы сообщают, что повреждения серьёзные, есть сомнения, что выплат по ОСАГО хватит для покрытия ущерба.

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