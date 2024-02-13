Страна и люди
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Страна и люди

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Горловка подверглась обстрелу ВСУ из «натовской» артиллерии

Горловка подверглась обстрелу ВСУ из «натовской» артиллерии

Вечером 13 февраля украинские националисты обстреляли Горловку. Представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) уточнило, что обстрел производился артиллерийскими снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров.

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