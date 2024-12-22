Учёные предупредили об опасности зеркальных бактерий: "Невозможно создать вакцину"

Зеркальные микроорганизмы угрожают людям и экосистемам. Проблема в том, что против этих бактерий нельзя создать вакцинуВ мировых лабораториях есть зеркальные микробы, которые получили такое название благодаря тому, что их нуоклетиды "левосторонние", а аминокислоты — "правосторонние".
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