Учёные предупредили об опасности зеркальных бактерий: "Невозможно создать вакцину"

Зеркальные микроорганизмы угрожают людям и экосистемам. Проблема в том, что против этих бактерий нельзя создать вакцинуВ мировых лабораториях есть зеркальные микробы, которые получили такое название благодаря тому, что их нуоклетиды "левосторонние", а аминокислоты — "правосторонние".