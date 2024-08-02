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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бальбуэна вернется в «Динамо» в начале следующей недели. Парагвай вылетел от Египта в четвертьфинале Олимпиады

Парагвайский защитник принимал участие в олимпийском футбольном турнире во Франции.  В пятницу сборная Парагвая вылетела с Олимпиады, уступив сборной Египта (1:1, 4:5 по пенальти) в четвертьфинальном матче.

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