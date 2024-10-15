По данным на 11 часов 15 октября, продолжатся достаточно сильная атака боевиков армии киевского режима со стороны Свердликово (вдоль суджанской трассы): активность нацистов отмечается с сегодняшнего утра.
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