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ТАСС

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Расчеты боеприпасов "Ланцет" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Расчеты боеприпасов "Ланцет" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, уничтожив бронетранспортеры французского и американского производства.

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