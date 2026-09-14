МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, уничтожив бронетранспортеры французского и американского производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым