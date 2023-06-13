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Диетолог Гинзбург рассказал, что избежать скачков артериального давления летом поможет вода

Диетолог Гинзбург рассказал, что избежать скачков артериального давления летом поможет вода

Диетолог Михаил Гинзбург отметил важность слежения артериальным давлением в летний период. Об этом он рассказал в беседе с «Москвой 24».

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