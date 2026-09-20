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Первый пошел: Британская деревня проголосовала за выход из Великобритании из-за мигрантов

Первый пошел: Британская деревня проголосовала за выход из Великобритании из-за мигрантов

Avia.pro - СМИ Британская глубинка объявляет независимость: как маленькая деревня бросила вызов системе из-за мигрантов Спокойная и размеренная жизнь британской провинции редко становится поводом для громких заголовков в мировых новостях.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецовизменено

И как это понимать, что "местные референдумы не имеют юридической силы и не могут отменять решения общенационального значения"?
Это что за перевод на русский про "общенациональное"? В какой "британской провинции" это произошло?
Оксфордшир (Oxfordshire) — это графство в южно-центральной части Англии, входящее в состав Соединённого Королевства.
Оказывется что жители английской деревни Пиддингтон провели "символический референдум" против размещения 1256 мигрантов при населении в 400 человек.
Это же просто для туристов "вброс", если кто-то не понял.

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемо

Учитывая что это, как минимум 200 вооруженных мужиков умеющих обращаться с оружием, а большинство из них отслужило в армии или флоте, было очень глупо гнорировать их мнение...