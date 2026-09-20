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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тони Паркер объяснил срыв проекта «Виллербана»: «Мы расплачиваемся за последствия ситуации с «Монако»

Тони Паркер объяснил, почему сорвался масштабный проект по развитию « Виллербана ». По словам бывшего баскетболиста, клуб столкнулся с более жесткими требованиями со стороны Национального директората по контролю и управлению клубами (DNCCG) после ситуации с « Монако ».

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