Авиакомпании жалуются в ФАС на рост аэропортовых тарифов

Ассоциация авиакомпаний пожаловалась в ФАС на удорожание аэропортовых услуг Ассоциация авиакомпаний пожаловалась в ФАС на необоснованный рост аэропортовых сборов в нерегулируемом сегменте, например за доставку питания или подачу трапа.
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