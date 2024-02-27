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Закон и Порядок

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Авиакомпании жалуются в ФАС на рост аэропортовых тарифов

Авиакомпании жалуются в ФАС на рост аэропортовых тарифов

Ассоциация авиакомпаний пожаловалась в ФАС на удорожание аэропортовых услуг Ассоциация авиакомпаний пожаловалась в ФАС на необоснованный рост аэропортовых сборов в нерегулируемом сегменте, например за доставку питания или подачу трапа.

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