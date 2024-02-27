Авиакомпании жалуются в ФАС на рост аэропортовых тарифов

Ассоциация авиакомпаний пожаловалась в ФАС на удорожание аэропортовых услуг Ассоциация авиакомпаний пожаловалась в ФАС на необоснованный рост аэропортовых сборов в нерегулируемом сегменте, например за доставку питания или подачу трапа.