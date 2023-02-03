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Советник Пушилина Кимаковский: Киев экстренно стягивает резервы под Артёмовск

Советник Пушилина Кимаковский: Киев экстренно стягивает резервы под Артёмовск

Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский поделился информацией о том, что Вооружённые силы Украины действуют в критическом режиме, собирая вокруг Артёмовска резервные подразделения.

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