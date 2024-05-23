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Захарова высмеяла попытку главы английского МИДа самопиариться

Захарова высмеяла попытку главы английского МИДа самопиариться

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что у Украины есть право наносить удары по территории России с применением британского вооружения, могли быть или неудачной попыткой самопиара, или намеренным дезавуированием официальной позиции Лондона.

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