Захарова высмеяла попытку главы английского МИДа самопиариться

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что у Украины есть право наносить удары по территории России с применением британского вооружения, могли быть или неудачной попыткой самопиара, или намеренным дезавуированием официальной позиции Лондона.