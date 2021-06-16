Ярослав ДЫБЛЕНКО: В «Нью-Джерси» совершил кучу ошибок, которых бы сейчас не допустил

Путь Ярослава Дыбленко в большой хоккей получился трудным и тернистым. Впрочем, школу жизни он прошел еще в родном Сургуте, а в профессиональную команду ‑ мытищинский «Атлант» ‑ попал в буквальном смысле слова по объявлению.
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