В России заработали новые правила маркировки

В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий. В перечне — слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, а также подгузники и пелёнки для взрослых, передает РИА Новости.
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