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"Все очень серьезно": жесткое ДТП на путепроводе во Владивостоке

"Все очень серьезно": жесткое ДТП на путепроводе во Владивостоке

Жесткое ДТП произошло в районе Некрасовского путепровода во Владивостоке. В районе проспекта 100-летия Владивостоку легковой автомобиль перевернулся перед Второреченским мостом в районе стадиона "Строитель".

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