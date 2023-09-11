Рейтинг WTA. Соболенко стала первой ракеткой мира, Гауфф дебютировала в топ-3

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Чемпионка Коко Гауфф дебютировала в топ-3. WTA Singles Rankings Положение на 11 сентября 2023 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 9266 2 (1) Ига Швентек (Польша) 8195 3 (6) Коко Гауфф (США) 6165 4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5790 5 (3) Джессика Пегула (США) 5755 6 (9) Маркета Вондроушова (Чехия) 3830 7 (5) Онс Жабер (Тунис) 3771 8 (10) Каролина Мухова (Чехия) 3765 9 (8) Мария Саккари (Греция) 3525 10 (7) Каролин Гарсия (Франция) 3050 11 (17) Мэдисон Киз (США) 2940 12 (14) Дарья Касаткина (Россия) 2790 16 (21) Алена Остапенко (Латвия) 2580 17 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2415 18 (16) Вероника Кудерметова (Россия) 2480 19 (20) Екатерина Александрова (Россия) 2250 26 (30) Сорана Кырстя (Румыния) 1760 27 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1615 38 (39) Анна Блинкова (Россия) 1263 39 (54) Ван Синюй (Китай) 1261 57 (63) Мирра Андреева (Россия) 979 63 (66) Элина Аванесян (Россия) 931 69 (97) Грет Миннен (Бельгия) 881 72 (78) Камилла Рахимова (Россия) 846 82 (98) Анастасия Павлюченкова (Россия) 790 83 (84) Диана Шнайдер (Россия) 790 92 (89) Анна Калинская (Россия) 755 96 (114) Ван Яфань (Китай) 737 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.