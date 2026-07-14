Reflect Orbital получила разрешение на запуск первого космического зеркала

Художественное изображение зеркал в космосе / © Reflect Orbital Калифорнийский стартап Reflect Orbital получил лицензию Федеральной комиссии по связи США (FCC) на запуск и эксплуатацию своего первого демонстрационного спутника.
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