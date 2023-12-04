MIT: «чудо-минерал» со дна океана оказался ключом к охлаждению Земли

Геологи из Соединенных Штатов установили, что появление залежей морского глинистого минерала смектита связано с длительными периодами оледенения, а также похолодания климата Земли за последние полмиллиарда лет.
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