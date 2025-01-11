Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    А он же еврей... А они все бегут туда, а потом оттуда... Синдром ВЕЧНЫЙ ЖИД. Он бежали из Индии вместе с ливитами. Пр...Прилепин отреагир...
  • Бобкина Татьяна
    Царствие небесное дорогой Женечке!«Конечно, очень х...
  • Татьяна Климова
    Особенно хох.... Лядь Лорак востребована! Какая радость(Названы самые вос...

Была звездой, теперь обижена на весь свет. Наталья Медведева

Была звездой, теперь обижена на весь свет. Наталья Медведева

Это Наталья Еприкян, директрисса "Камеди вумен" Как вам всевозможные камеди в их различных проявлениях - мужских и женских? МЭ и ЖО, так сказать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Aleksandr Sobolev
((ты никчемность можешь только наложить а не выложить - причем не снимая штанов! 😜
Ответить
8 час.
Aleksandr Sobolev
&quot;юмор должен быть легким&quot;! Именно поэтому 80% фильмов советского кинематографа, самых кассовых, любимых и просматриваемых гражданами СССР - дешевая клюква, простенькие комедии - про Шурика, пса Барбоса...алкашей, простачков и дурачков - там где не нужно задумываться, делать какие-либо выводы сопереживать...- просто ржать над самыми простыми вещами!
Ответить
8 час.
Н
Нина
Их должны были посадить за кощунство над героями. Низкие безмозглые тварюжины!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх