Была звездой, теперь обижена на весь свет. Наталья Медведева

((ты никчемность можешь только наложить а не выложить - причем не снимая штанов! 😜

Aleksandr Sobolev

"юмор должен быть легким"! Именно поэтому 80% фильмов советского кинематографа, самых кассовых, любимых и просматриваемых гражданами СССР - дешевая клюква, простенькие комедии - про Шурика, пса Барбоса...алкашей, простачков и дурачков - там где не нужно задумываться, делать какие-либо выводы сопереживать...- просто ржать над самыми простыми вещами!