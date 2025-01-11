Это Наталья Еприкян, директрисса "Камеди вумен" Как вам всевозможные камеди в их различных проявлениях - мужских и женских? МЭ и ЖО, так сказать.
Была звездой, теперь обижена на весь свет. Наталья Медведева
Комментарии
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Aleksandr Sobolev
((ты никчемность можешь только наложить а не выложить - причем не снимая штанов! 😜
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8 час.
Aleksandr Sobolev
"юмор должен быть легким"! Именно поэтому 80% фильмов советского кинематографа, самых кассовых, любимых и просматриваемых гражданами СССР - дешевая клюква, простенькие комедии - про Шурика, пса Барбоса...алкашей, простачков и дурачков - там где не нужно задумываться, делать какие-либо выводы сопереживать...- просто ржать над самыми простыми вещами!
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8 час.
Н
Нина
Их должны были посадить за кощунство над героями. Низкие безмозглые тварюжины!
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8 час.
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