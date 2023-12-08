Мировая долговая пирамида: статистический обзор

Сегодня, наверное, нет в мире ни одного государства, экономика которого не имела бы никаких долгов. Долги в той или иной мере присутствуют во всех секторах: государственного управления (суверенный долг), финансовом, нефинансовом (реальный сектор экономики), секторе домашних хозяйств (долги физических лиц).