Мировая долговая пирамида: статистический обзор

Сегодня, наверное, нет в мире ни одного государства, экономика которого не имела бы никаких долгов. Долги в той или иной мере присутствуют во всех секторах: государственного управления (суверенный долг), финансовом, нефинансовом (реальный сектор экономики), секторе домашних хозяйств (долги физических лиц).
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