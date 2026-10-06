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Тело еще одной жертвы атаки БПЛА на Подмосковье нашли под завалами дома

Тело еще одной жертвы атаки БПЛА на Подмосковье нашли под завалами дома

Число пострадавших в результате одной из крупнейших атак дронов по Московской области увеличилось до двух.

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