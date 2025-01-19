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Германия запустила «переходный» 48-Пфлопс суперкомпьютер Hunter на базе AMD Instinct ...

Германия запустила «переходный» 48-Пфлопс суперкомпьютер Hunter на базе AMD Instinct ...

Германия запустила «переходный» 48-Пфлопс суперкомпьютер Hunter на базе AMD Instinct MI300AЦентр высокопроизводительных вычислений HLRS при Штутгартском университете в Германии объявил о вводе в эксплуатацию НРС-системы Hunter.

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