Германия запустила «переходный» 48-Пфлопс суперкомпьютер Hunter на базе AMD Instinct MI300AЦентр высокопроизводительных вычислений HLRS при Штутгартском университете в Германии объявил о вводе в эксплуатацию НРС-системы Hunter.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)