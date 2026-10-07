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В Петербурге состоится концерт Валерия Сюткина

В Петербурге состоится концерт Валерия Сюткина

"Стильный оранжевый галстук", "Вася", "Я то, что надо", "Дорога в облака" – эти мелодии невозможно слушать без улыбки.

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